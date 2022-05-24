Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı - Haberler

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen "Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası" Manisa'da başladı.

12 üniversiteden 33 kadın, 36 erkek olmak üzere toplam 69 sporcunun katılımıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar büyük heyecanla başladı. 4 gün sürecek olan müsabakalarda Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi,

Kastamonu Üniversitesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi,

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mücadele ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor