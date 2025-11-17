Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza ile karşı karşıya kaldı. Ermenistan maçında forma giyemeyen Ronaldo, 1 maçlık cezasını çekti. Yıldız oyuncuya 3 maçlık ceza verilmesi durumunda yıldız oyuncu gelecek yılki turnuvanın ilk iki maçında forma giyemeyecek.
- Cristiano Ronaldo, İrlanda'ya karşı oynanan maçta rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
- Ronaldo'nun 3 maçlık ceza alması bekleniyor ve bu ceza Dünya Kupası'nın ilk iki maçını kapsayabilir.
- Ronaldo, cezasının ilk maçını Ermenistan karşılaşmasında forma giymeyerek çekti.
Portekiz, 2026 Dünya Kupası Elemeleri5. hafta maçında deplasmanda İrlanda'ya 2-0 yenilmiş, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, rakip oyuncuya yaptığı hareket sonucu gördüğü kırmızı kartın ardından oyundan atılmıştı.
3 MAÇ CEZA İLE KARŞI KARŞIYA
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Bir pozisyonda rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Ronaldo, 3 maçlık bir ceza ile karşı karşıya. Yıldız oyuncunun cezası henüz resmi olarak açıklanmasa da yıldız oyuncu için büyük bir tehlike bulunuyor.
DÜNYA KUPASI'NIN İLK İKİ MAÇINDA OLMAYABİLİR
FIFA Disiplin Komitesi tarafından 3 maçlık ceza yemesi beklenen Ronaldo, cezasının ilkini ülkesinin Ermenistan ile oynadığı maçta forma giymeyerek çekmişti. Deneyimli oyuncunun 3 maç ceza alması durumunda Dünya Kupası'nınilk iki maçında takımını yalnız bırakacağı belirtildi.