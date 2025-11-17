Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Elemeleri5. hafta maçında deplasmanda İrlanda'ya 2-0 yenilmiş, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, rakip oyuncuya yaptığı hareket sonucu gördüğü kırmızı kartın ardından oyundan atılmıştı.

3 MAÇ CEZA İLE KARŞI KARŞIYA

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Bir pozisyonda rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Ronaldo, 3 maçlık bir ceza ile karşı karşıya. Yıldız oyuncunun cezası henüz resmi olarak açıklanmasa da yıldız oyuncu için büyük bir tehlike bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NIN İLK İKİ MAÇINDA OLMAYABİLİR

FIFA Disiplin Komitesi tarafından 3 maçlık ceza yemesi beklenen Ronaldo, cezasının ilkini ülkesinin Ermenistan ile oynadığı maçta forma giymeyerek çekmişti. Deneyimli oyuncunun 3 maç ceza alması durumunda Dünya Kupası'nınilk iki maçında takımını yalnız bırakacağı belirtildi.