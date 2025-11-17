Haberler

Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza ile karşı karşıya kaldı. Ermenistan maçında forma giyemeyen Ronaldo, 1 maçlık cezasını çekti. Yıldız oyuncuya 3 maçlık ceza verilmesi durumunda yıldız oyuncu gelecek yılki turnuvanın ilk iki maçında forma giyemeyecek.

  • Cristiano Ronaldo, İrlanda'ya karşı oynanan maçta rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
  • Ronaldo'nun 3 maçlık ceza alması bekleniyor ve bu ceza Dünya Kupası'nın ilk iki maçını kapsayabilir.
  • Ronaldo, cezasının ilk maçını Ermenistan karşılaşmasında forma giymeyerek çekti.

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Elemeleri5. hafta maçında deplasmanda İrlanda'ya 2-0 yenilmiş, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, rakip oyuncuya yaptığı hareket sonucu gördüğü kırmızı kartın ardından oyundan atılmıştı.

3 MAÇ CEZA İLE KARŞI KARŞIYA

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Bir pozisyonda rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Ronaldo, 3 maçlık bir ceza ile karşı karşıya. Yıldız oyuncunun cezası henüz resmi olarak açıklanmasa da yıldız oyuncu için büyük bir tehlike bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NIN İLK İKİ MAÇINDA OLMAYABİLİR

FIFA Disiplin Komitesi tarafından 3 maçlık ceza yemesi beklenen Ronaldo, cezasının ilkini ülkesinin Ermenistan ile oynadığı maçta forma giymeyerek çekmişti. Deneyimli oyuncunun 3 maç ceza alması durumunda Dünya Kupası'nınilk iki maçında takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.