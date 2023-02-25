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Cristiano Ronaldo uçuşa geçti! Eski günlerindeki gibi gol yağdırdı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan'daki kariyerine tutuk başlayan Cristiano Ronaldo, son haftalarda fırtına gibi esiyor. Al Nassr'ın deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Ronaldo, 44 dakikada hat-trick yaptı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında Al-Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmadaki tüm gollerden Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Maçın 18. dakikasında kazanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirdi. Portekizli star, 23'te bir kez daha sahneye çıktı. 44'te ise hat-trick yaparak galibiyeti getirdi.

Cristiano Ronaldo uçuşa geçti! Eski günlerindeki gibi gol yağdırdı

Al Nassr formasıyla 5. lig maçına çıkan Ronaldo, 8. golünü atmayı başardı. Ronaldo, Al-Wehda maçında da 4 gol kaydetmişti.

Şubat'ta 38 yaşına giren Ronaldo, doğum gününden sonra adeta uçuşa geçti. 38 yaşındaki futbolcu attığı 8 golün yanı sıra 2 de asist yaptı. 5 maçta verdiği gol katkısı 10'a çıktı.

Portekizli yıldız, Al-Nassr formasıyla çıktığı son 3 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Kariyerinin 62. hat-trick'ini yapan Ronaldo, 30 yaşından önce 30 kez, 30 yaşından sonra ise 32 kez bunu başardı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Spor Haberler

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