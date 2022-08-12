Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i adeta fırçaladı: Saygı duy yaşlı adam

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bir taraftarın "Crisitano'yu alın" talebi üzerine, "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." sözleri çok konuşulmuştu. Portekizli futbolcunun cephesini oldukça sinirlendiren bu ifadeler sonrası Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro Perez'den sert tepki geldi. Aveiro yaptığı açıklamada, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam." dedi.

Manchester United'dan ayrılmak isteyen ancak hala kendisine kulüp bulamayan Cristiano Ronaldo'nun adı Real Madrid ile anılıyordu. Ancak eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in ortaya çıkan son videosu Ronaldo için Real Madrid defterini kapatmıştı. Portekizli yıldızın kız kardeşinden Perez'in videoda söylediği sözlere cevap geldi.

"CRISTIANO MU? YİNE Mİ?"

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir Real Madrid taraftarının Perez'e "Başkanım, Cristiano'yu alın" dediği duyuluyor. Perez ise bu talep karşısında Ronaldo'nun ilerleyen yaşına dikkat çekerek, "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." ifadelerini kullanıyor.

Katia Aveiro Perez-Cristiano Ronaldo

"KENDİSİNE SAYGI DUY, YAŞLI ADAM"

Sporx'te yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Perez'e dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro cevap veren isim oldu. Aveiro, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam" ifadelerini kullandı. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.