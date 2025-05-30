Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılma sinyalleri vermiş ve adı birçok takımla anılmıştı. 40 yaşındaki yıldızın geleceği belli oldu.

AL NASSR İLE YENİDEN ANLAŞMAYA VARDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Nassr, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştı ve Portekizli yıldıza imzayı attırdı. Haberde, Suudi ekibinin Ronaldo'ya iyi bir kadro kurma sözü vererek yıldız ismi ikna ettiği kaydedildi. Ronaldo'nun kaç yıllık sözleşmeye imza attığı açıklanmazken, resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr formasını 2 sezondur giyen Ronaldo, çıktığı 105 maçta 93 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.