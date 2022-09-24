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Portekiz milli maçında korkunç anlar! Ronaldo kanlar içinde yere yığıldı

Spor Haberleri

Portekiz milli maçında korkunç anlar! Ronaldo kanlar içinde yere yığıldı

Portekiz'in Çekya ile karşılaştığı maçta seyircilerin yüreklerini ağızlara getiren bir pozisyon yaşandı. Ronaldo, rakip kaleciyle havada çarpışması sırasında burnundan darbe alarak kanlar içinde yere yığıldı.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı karşılaşmada seyircilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir pozisyon yaşandı.

Cristiano Ronaldo, milli maçta kanlar içinde yerde kaldı

RONALDO KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Burnu kanayan Ronaldo'nun bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kaldı.

Cristiano Ronaldo, milli maçta kanlar içinde yerde kaldı

SAĞLIKÇILARIN MÜDAHALESİ SONRASI MAÇA GERİ DÖNDÜ

37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.

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