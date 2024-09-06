Cristiano Ronaldo Kariyerinin 900. Golünü Attı

Cristiano Ronaldo, Perşembe günü kariyerinin 900'üncü golünü atarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

39 yaşındaki Portekizli futbolcu, Portekiz'in Hırvatistan'a karşı oynadığı Uluslar Ligi maçında ülkesi adına gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Golün ardından duygusal anlar yaşayan forvet, gözyaşları içinde köşe bayrağının yanında diz çöktü.

Bu gol, ülkesi adına attığı 131'inci gol olurken, Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve mevcut kulübü Al-Nassr'da da kulüp düzeyinde goller de attı.

22 yıldır ağları havalandıran Ronaldo'nun golleri

Ronaldo o kadar uzun süredir sahalardaki, kariyerinin ilk golünü attığında doğan biri bugün 21 yaşında.

7 Ekim 2002'de, 17 yıl, sekiz ay ve üç günlükken, takımı Portekiz Sporting'in Moreirense'ye karşı kazandığı 3-0'lık galibiyette iki gol atmıştı.

Daha sonra Manchester United'a geçti ve Kırmızı Şeytanlar adına 293 maçta 118 gol attıktan sonra 2009'da 94 milyon euro bedelle Real Madrid'e katılarak o dönemin dünya rekorunu kırdı.

İspanyol devleriyle geçirdiği dokuz yıl boyunca sadece 438 maçta 450 gol attıktan sonra İtalya'da Juventus'a transfer oldu.

United'a dönmeden önce İtalyan kulübünde geçirdiği üç yıl boyunca gol listesine 101 gol daha ekledi. Manchester United'dayken 54 maçta 27 gol attı.

Ancak Kırmızı Şeytanlar'a dönüşü masalsı bir sonla bitmedi. 2023'te Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a transfer oldu. Orada 68 gol attı ve bu sayı da artmaya devam ediyor.

Ronaldo gelmiş geçmiş en golcü isim mi?

Erkekler futbolunda tüm zamanların en golcü oyuncusunu belirleyecek ortak bir veri tabanı yok. Ancak Ronaldo, Manchester United'daki ikinci döneminde 800 golü aşarak resmi maçlarda en çok gol atan isim olmuştu.

Brezilya'nın efsanevi oyuncuları Pele ve Romario ayrı ayrı 1000'den fazla gol attıklarını iddia ettiler ancak hazırlık maçları çıkarıldığında bu sayılar 700'lere düşüyor.

Futbol istatistikleri toplayan RSSSF vakfı, Pele'nin 778, Romario'nun ise 785 gol attığını söylüyor.

Ronaldo'nun uzun süredir rakibi olan Lionel Messi, kariyerinde bugüne kadar 867 gol attı.

'1000 gole ulaşmak istiyorum'

Artık 39 yaşında olduğu için zaman Ronaldo'nun lehine işlemiyor ancak tecrübeli oyuncu, 1000 kariyer golü gibi inanılmaz bir rakama ulaşana kadar oynamaya devam etmeye kararlı.

Manchester United'dan eski takım arkadaşı Rio Ferdinand ile YouTube kanalında 1 Eylül'de yayınlanan röportajda Ronaldo, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu dönüm noktasına ulaşacağından emin olduğunu söyledi:

"1000 gol hedefine ulaşmak istiyorum

"Eğer herhangi bir sakatlığım olmazsa, bu benim için en önemli şey, bunu istiyorum.

"Attığım gollerin hepsinin videosu var."