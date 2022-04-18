Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısını sporseverleri derinden etkiledi.

"ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.

DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun ikiz bebek beklediğini ilan ettiği fotoğraf, Instagram tarihindeki en yüksek beğeni sayısına ulaşmıştı. Ronaldo'nun o paylaşımı 30 milyon beğeni almıştı.