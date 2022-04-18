Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti - Haberler

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Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo, evlat acısı yaşadı. Portekizli star ve sevgilisi Georgina Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla acı haberi duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun yaşama gücü veriyor" ifadeleri yer aldı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısını sporseverleri derinden etkiledi.

Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

"ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.

Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun ikiz bebek beklediğini ilan ettiği fotoğraf, Instagram tarihindeki en yüksek beğeni sayısına ulaşmıştı. Ronaldo'nun o paylaşımı 30 milyon beğeni almıştı.

Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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