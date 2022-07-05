Cristiano Ronaldo'dan tarihi ters köşe! Süper yıldız Barcelona yolcusu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle Manchester United'dan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Portekizli oyuncunun transferi için Barcelona Başkanı Joan Laporta ile görüşeceği aktarıldı.
Manchester United'da kötü bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan süper yıldız Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, Jorge Mendes'in Ronaldo transferini görüşmek için Barcelona'ya gittiği ifade edildi.
ANTRENMANDA YER ALMADI
Jorge Mendes'in menajerliğini yaptığı Ruben Neves, Rafael Leao ve Bernardo Silva'nın yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'ya transferi için de Joan Laporta ile görüşeceği öğrenildi. Süper yıldız, United'ın ilk antrenmanına katılmadı. Geçtiğimiz yaz Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, sezonu 24 gol ve 3 asistle tamamladı.