Cristiano Ronaldo'dan tarihi ters köşe! Süper yıldız Barcelona yolcusu

Manchester United'da kötü bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan süper yıldız Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, Jorge Mendes'in Ronaldo transferini görüşmek için Barcelona'ya gittiği ifade edildi.

ANTRENMANDA YER ALMADI

Jorge Mendes'in menajerliğini yaptığı Ruben Neves, Rafael Leao ve Bernardo Silva'nın yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'ya transferi için de Joan Laporta ile görüşeceği öğrenildi. Süper yıldız, United'ın ilk antrenmanına katılmadı. Geçtiğimiz yaz Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, sezonu 24 gol ve 3 asistle tamamladı.