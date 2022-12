Cristiano Ronaldo'dan Fas maçı sonrası ilk açıklama! Sözleri üzüntüsünü gözler önüne serdi

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, rakibi Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Maç sonrası gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo ise dünya gündemine oturdu. Yıldız oyuncu Dünya Kupası'na veda etmeleri ve hakkında çıkan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları şöyle:

"Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu rüya için çok mücadele ettim

"NE YAZIK Kİ BU RÜYA GERÇEKLEŞMEDİ"

16 yıl boyunca Dünya Kupası'nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi.

"ARKADAŞLARIMA SIRTIMI DÖNMEDİM"

Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim.

"SÖYLENECEK ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK"

Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır."