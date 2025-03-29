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Cristiano Ronaldo'dan evlilik sözleri

Cristiano Ronaldo'dan evlilik sözleri
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenme kararı aldı. Portekizli yıldız, evlilik planları hakkında "Belki bir yıl içinde, belki altı ayda, belki de bir ay içinde olacak. Yüzde 1000 eminim ki bir gün evleneceğiz" dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilgili evlenmeye karar verdi. Portekizli yıldız, "Belki bir yıl içinde, belki altı ayda, belki de bir ay içinde olacak. Yüzde 1000 eminim ki bir gün evleneceğiz." dedi.

9 YILDIR BİRLİKTELER

40 yaşındaki futbol yıldızı, 2016'dan beri 31 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez ile birlikte. Çiftin, yedi yaşındaki Alana ve iki yaşındaki Bella adında iki kızı bulunuyor. Georgina, aynı zamanda Ronaldo'nun diğer üç çocuğuna da üvey annelik yapıyor.

"BİR GÜN EVLENECEĞİZ"

Portekizli yıldız, "Her zaman ona söylüyorum, 'O anı yakaladığımızda'. Hayatımızın her alanında olduğu gibi, bunu da doğru hissettiğimizde yapacağız. O da ne demek istediğimi biliyor. Belki bir yıl içinde, belki altı ayda, belki de bir ay içinde olacak. Yüzde 1000 eminim ki bir gün evleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Georgina ile zaten evliyiz Boş haber yapmayın

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