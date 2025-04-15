Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

En iyilerden bir tanesi olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki belirsizlik sona erdi. Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki yaşayan efsanenin geleceği netlik kazandı.

AL NASSR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Marca'nın haberine göre; Ronaldo, kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Haberde, 2026 Dünya Kupası'nda olmak ve 1000 gole ulaşmak (Şu an 934) isteyen Cristiano Ronaldo'nun bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığı ifade edildi.

ALACAĞI ÜCRET BELİRTİLMEDİ

2023 yılının başında imza attığı Al-Nassr'dan senelik 200 milyon euro kazanan Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücret belirtilmedi. 22 Kasım 2022'de Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Ocak 2023'te sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu.

RONALDO'NUN AL NASSR PERFORMANSI

2 sezondur giydiği Al Nassr formasını tüm kulvarlarda şimdiye kadar 99 kez giyen Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 90 kez gol sevinci yaşarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi.