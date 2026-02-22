Haberler

Cristiano Ronaldo, kendisini Suudi Arabistan'a ait hissediyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da çok mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirtti. Kulübün yönetim şekliyle ilgili eleştirilere yanıt veren Ronaldo, Suudi Arabistan'a ait olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, çok mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme şeklinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara yanıt veren 41 yaşındaki futbolcu, "Defalarca söylediğim gibi ben Suudi Arabistan'a aitim. Çok mutluyum." dedi.

Suudi yayın kuruluşu Thmanyah'a konuşan Ronaldo, "Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşıladı. Burada mutluyum, burada devam etmek istiyorum. En önemli şey, lig şampiyonluğu için çabalamaya devam etmemiz, zirvede olmamız. İşimizi yapıyoruz, kazanıyoruz, baskı uyguluyoruz, sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr'ı bir puan geriden Al Hilal takip ediyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
