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Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun

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RAMS Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'den ayrılış sürecini ve bu süreçte yaşadıklarını anlatan Crespo, "Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen RAMS Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, eski takımı hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ekol TV'ye konuşan Crespo, "Futbolun doğasında bu var. Yeni bir hoca geldi ve Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti. Ben de RAMS Başakşehir'e geldim. Fenerbahçe'ye attığım ancak sayılmayan golde abartılı bir sevinç yapmadım, golü eşime adamak istedim sadece" dedi.

"BİZ OLAMIYORSAK FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Fenerbahçe'nin neden uzun süredir şampiyon olamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Crespo, "Açıkçası ben de bilmiyorum. Ben oradayken çok iyi kadrolar, çok iyi çalışan kadrolar vardı ama sezon sonunda hep Galatasaray şampiyon oluyordu. Fenerbahçe'de her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun" ifadelerini kullandı.

Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Bu da fenevin ekmiğini yemiş ya.Vizyon sıfır yav.Lafla şampiyon olunamayacağını hala anlamamışlar.

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Tamamda belhanda gibi ligde bir sürü GS li var hata Trabzonspor komple GS liydi geçen sene arda turan say say bitmez i t sürleri

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