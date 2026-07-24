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Cracovia Başkanı Çolak: Avrupa'da marka olacağız

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Cracovia'nın yeni başkanı Murat Çolak, kulübü Avrupa'da tanınan bir futbol markası haline getirmeyi, Türk kulüpleriyle işbirliğini artırmayı ve genç oyunculara yatırım yaparak sürdürülebilir başarı hedeflediklerini açıkladı.

Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Cracovia'nın başkanı Murat Çolak, kulübü Avrupa'da tanınan ve uluslararası arenada düzenli mücadele eden bir futbol markası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Polonya'daki AGH University of Krakow'da profesör olarak da görev yapan Çolak, geçen hafta Cracovia başkanlığına getirildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'da bulunan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 120 yıllık köklü kulübü daha da ileri taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Asbaşkanlık döneminde önemli tecrübeler edindiğini ifade eden Çolak, "Hedefimiz güçlü, dinamik ve her platformda mücadele edebilecek bir takım oluşturmak. Cracovia'nın Avrupa kupalarında düzenli olarak yer alan, sadece Polonya'da değil, Avrupa'da ve Türkiye'de de adından söz ettiren bir kulüp olmasını istiyoruz." dedi.

Polonya Ligi'nde rekabetin her geçen yıl arttığını dile getiren Çolak, sürdürülebilir başarı için genç ve gelişime açık oyunculara yatırım yaptıklarını söyledi.

Milli futbolcu Oskar Wojcik'in Almanya temsilcisi Werder Bremen'e kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle transfer olduğunu hatırlatan Çolak, bunun Cracovia'nın oyuncu yetiştirme vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yeni transferlerle kadroyu güçlendirdiklerini belirten Çolak, Avusturya kampında oynadıkları hazırlık maçlarında Başakşehir'i 3-1, Sevilla'yı ise 1-0 mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Genç, dinamik ve hücum futbolunu benimseyen bir takım oluşturuyoruz. Transferlerimizi de bu anlayış doğrultusunda gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile işbirliği hedefi

Türkiye'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüklerini belirten Çolak, iki ülke arasında sportif, ticari ve kültürel iş birliklerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Cracovia'nın sahibi ABD'li iş insanı Robert Platek'in Türkiye'ye özel önem verdiğini dile getiren Çolak, Türk kulüpleriyle uzun vadeli ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Fenerbahçe, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yöneticileriyle görüştüğünü, Başakşehir ile de hazırlık maçı yaptıklarını aktaran Çolak, "Amacımız kulüpler arasında altyapı, akademi ve futbolcu gelişimi alanlarında iş birliklerini artırmak, aynı zamanda Cracovia'nın bilinirliğini yükseltmek." diye konuştu.

"En büyük gücümüz taraftarımız"

Başarının sürdürülebilir olmasının önemine dikkati çeken Çolak, uzun vadeli hedeflerinin Cracovia'yı Avrupa'nın saygın futbol markalarından biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Kulübün en büyük gücünün taraftarı olduğunu vurgulayan Çolak, "Cracovia çok özel bir kulüp. Çok güçlü ve kulübüne bağlı bir taraftar grubumuz var. Kulübün gerçek sahipleri taraftarlarımız. Biz de onların gurur duyacağı başarıları elde etmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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