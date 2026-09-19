Çorum Osmancık'ta düzenlenen Enduro motosiklet yarışlarında 36 sporcu mücadele etti

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Osmancık Belediyesi ve Osmancık Enduro Kulübünce düzenlenen etkinlikte dört kategoride 36 sporcu mücadele etti.

Osmancık Belediyesi tarafından festival alanı içerisinde oluşturulan motosiklet parkurunda yapılan yarışlarda katılımcılar taş, kütük, lastik ve rampa engellerini aşmaya çalıştı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, motosiklet sporcularını gösteriden dolayı tebrik etti.

Yarışları keyifle izlediğini belirten Duman, "Motosiklet sporcularımız çok güzel bir gösteri sundu. Bütün vatandaşlarımız, bizler çok keyif aldık." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de sporcuların talebi üzerine etkinlik düzenlendiğini dile getirerek, "Şehir dışından gelen sporcularımız var, onları da tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlar sonucunda hobi, genç, usta ve prestij kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Kaynak: AA