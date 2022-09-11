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Çorum haberleri: Bursaspor ara vermeden Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Çorum haberleri: Bursaspor ara vermeden Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı

Gelen Çorum haberlerine göre Bursaspor, Batman Petrolspor maçı sonrası ara vermeden Çarşamba günü oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, Batman Petrolspor maçı sonrası ara vermeden Çarşamba günü oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sürat çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Dün oynanan Batman Petrolspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Batman Petrolspor Bursaspor Spor Haberler

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