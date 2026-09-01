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Arca Çorum FK, Youssoufa Moukoko'yu Transfer Etti

Arca Çorum FK, Youssoufa Moukoko'yu Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Youssoufa Moukoko'yu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp, 22 yaşındaki santrforun Borussia Dortmund'da Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu olduğunu ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya formasıyla sahaya çıkan en genç futbolcu rekorunu kırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Youssoufa Moukoko'yu transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcunun Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga'daki ilk maçına çıkarak organizasyon tarihinde forma giyen en genç futbolcu olduğu aktarılan açıklamada, Moukoko'nun 2022 yılında Almanya A Milli Takımı'na yükseldiği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, genç santrforun, 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alarak Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu olduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA
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