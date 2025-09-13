Haberler

Çorum FK ve Vanspor FK Beraberlikte Kaldı

Çorum FK ve Vanspor FK Beraberlikte Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Çorum FK, sahasında Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol atmayı başaramadı.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Atakan Akkaynak dk. 84), Pedrinho (Eren Karadağ dk.84), Arda Hilmi Şengül, Braian Jose, Samudio Segovia (Oğulcan Çağlayan dk. 63), Oğuz Gürbulak (Danjiel Aleksic dk.63), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Emeka Eze

Yedekler: İbrahim Sehic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Geraldo, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Aliou Traore dk.70), Xesc Regis (Mehmet Manış dk. 46), Ivan Cedric (Medeni Bingöl dk. 84), Sabahattin Destici, Lucas Áfrico, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Zan Jevsenak dk.83), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Vlachomitros dk. 57)

Yedekler: Abdulsamed Damla, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan (Çorum FK), Ivan Cedric, Lucas Áfrico, Sabahattin Destici (Vanspor FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yıllar sonra açan 'kum zambağı' koruma altına alındı

Yıllar sonra o ilimizde açtı, hemen koruma altına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O nasıl gol Kenan Yıldız! Inter'î 25 metreden avladı

O nasıl gol öyle! Milli yıldızımız Inter'i 25 metreden avladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.