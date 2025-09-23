Haberler

Çorum FK ve Serik Spor 1-1 Beraber Kaldı

Çorum FK ve Serik Spor 1-1 Beraber Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Çorum FK, konuk ettiği Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı. İkiye karşılaşmada goller Iliye Bergovskiy ve Yusuf Erdoğan tarafından kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

58. dakikada Joao Pedro Reis Amaral'ın pasıyla başlayan atakta Iliye Bergovskiy, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

63. dakikada sol kanattan Arda'nın ceza sahasına gönderdiği topu Aleksic kale sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne bıraktı. Topa gelişine vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Larweh Attamah, Danijel Aleksic (Ferhat Yazgan dk. 83), Yusuf Erdoğan, Pedro Flipe Barbosa Moreira (Eren Karadağ dk. 83), Arda Hilmi Şengül, Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk. 70), Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 89), Oğulcan Çağlayan, Erkan Kaş, Emeka Friday Eze (Braia Samudio dk.70)

Yedekler: Ahmet Sait Kıvanç, Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Serik Spor: İbrahim Demir, Serkan Emrecan Terzi (Erhan Çelenk dk. 76), Aleksandr Martynov, Iliye Bergovskiy (Sertan Taşqın dk. 90+6), İlya Sadygov (Sami Gökhan Altıparmak dk.46), Kerem Şen (Joao Pedro Reis Amaral dk.46 (Gökhan Akkan dk. 90+4)), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Mesut Can Tunalı, Burak Asan

Yedekler: Erten Ersu, Gökhan Karadeniz, Şahverdi Çetin, Selim Dilli, Artem Yuran

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Goller: Iliye Bergovskiy (dk. 58) (Serik Spor), Yusuf Erdoğan (dk. 63) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Yusuf Erdoğan (Çorum FK), İlya Sadygov, Mesut Can Tomalı, Joao Pedro Reis Amaral (Serik Spor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
