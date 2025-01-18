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Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla geçti. Maçta goller Tunahan Ergül, Geraldo ve Thomas Verheydt'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada kaleciden dönen topla buluşan Tunahan Ergül meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Suat'ın kafayla indirdiği topa Geraldo'nun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

70. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Tomislav Glumac'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

73. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına yapılan ortada Burak Öksüz'ün kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin son anda çeldi.

82. dakikada ceza sahasında topla buluşan Verheydt'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 68), Thomas Verheydt, Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 69), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Burak Süleyman dk. 85), Kadir Seven, Geraldo (Amar Catic dk. 63), Erkan Kaş

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasanege Akdoğan, Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol, Taha İbrahim Rençber, Atila Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Engjell Hoti (Andrej Dokanovic dk. 71), Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Batuhan Çelik dk. 71), Furkan Apaydın (Ali Turab Bülbül dk. 53), Cebio Soukou, Tomislav Glumac (Atalay Babacak dk. 90+2), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 71), Benny, Dimitri Cavare

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Andrej Dokanovic, Batuhan Çelik, Atalay Babacan, Barış, Ekincier, Mehmet Ali Büyüksayar, Yunus Emre Yılmaz, Ali Turap Bülbül

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Tunahan Ergül (dk. 9), Geraldo (dk. 47) Thomas Verheydt (dk. 83) (Çorum FK), Tomislav Glumac (dk. 70)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Çorum FK), Engjell Hoti, Dimitri Cavare, Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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