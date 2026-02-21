Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak
Çorum Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Maç, Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Teknik direktör Uğur Uçar, taraftarlarının önünde ilk maçına çıkacak.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Demirkıran yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarın önüne çıkacak.
Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 44 puan toplayan Çorum FK, 6. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan