Çorum FK Teksüt Bandırmaspor ile Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta lehine verilen penaltı atışını iki kez değerlendiremeyen kırmızı-siyahlı ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan topla buluşan Geraldo, rakibini çalımladıktan sonra topa yerden sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Zafer köşeden son anda kornere çeldi.

9. dakikada Bandırmaspor etkili geldi. Sol kanattan ani gelişen atakta Gakpa topla hareketlendi. Ceza sahasına yerden sert çıkardığı topa Metehan gelişine vurdu. Ferhat, son anda ayak koyduğu topu kornere gönderdi.

13. dakikada sağ kanattan Rahmetullah topla son çizgiye indi. Penaltı noktasına ortasında Gakpa bomboş yükseldiği topa kafasıyla vurdu. Üst direği sıyıran meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada fıskiye sürprizi yaşandı. Saha içerisindeki sulama fıskiyelerinin teknik bir arıza nedeniyle açılması sonucu maça 2 dakika ara verlldi. Fıskiyelerin kapatılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

42. dakikada sol kanattan Erkan'ın pasında sol kanatta Eren çizgi üzerinde tuttuğu topu ceza yayın üzerinde bulunan Nalepa'ya çıkardı. Nalepa, topa gelişine vururken Zafer topu köşeden çıkardı.

45. dakikada sağ kanattan Geraldo'nun pasında Nalepa hareketlendi. Thomas ile duvar pasında Nalepa topla ceza sahasına girerek yaptığı ortada savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikada sol kanattan Geraldo'nun pasında savunma arkasına sarkan Erkan Kaş çaprazdan kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı. Erkan'ın yakın köşeden kaleye sert vuruşunda kaleci Zafer topa sahip oldu.

54. dakikada sağ kanattan Eren topla son çizgiye kadar indi. Altı pasa yaptığı ortada Thomas topa kafayı vuramadı. Kırmızı siyahlı takım net gol pozisyonunu değerlendiremedi.

71. dakikada sol kanatta Geraldo topla buluştu. Yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Zafer direk dibinden topu kornede çeldi.

80. dakikada sağ kanattan yapılan ortada altı pas içinde Rahmetullah, Ozan Sol'a yaptığı müdahale sonrası hakem VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada Thomas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Zafer, köşeden topu çıkarırken VAR incelemesi sonucunda kalecinin çizgiye basmadığı için atış tekrar edildi.

84. dakikada penaltı atışını kullanan Nalepa, vuruşunda üst direğe takıldı. Oyun alanına dönen topa kaleci uzaklaştırırken hakem faul düdüğünü çaldı.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loıck Landre, Toure, Ferhat Thomas (Ahmet dk. 87), Nalepa, Eren (Ozan dk. 66), Hakan (Ahmet İlhan dk. 87), Geraldo (Gökhan dk. 90), Erkan

Yedekler: Ali, Ologo, Atakan, Suat, Adem, Süleyman

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Teksüt Bandırmaspor: Zafer, Moussa (Sergen dk. 74), Metehan, Rahmetullah, Edson, Chesney (Cebio dk. 19), Levent (Emirhan dk. 46), Mehmet, Mücahit (Emre Batuhan dk. 90), Taha Batuhan, Gakpa (Doğan Can dk. 74)

Yedekler: Akın, Badji, Aygün, Mert, Mustafa

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Ferhat, Nalepa (Çorum FK), Levent, Rahmettullah, Taha Batuhan (Bandırmaspor) - ÇORUM