Uğur Uçar: "Bütün maçları kazanıp Çorum halkına kupayı armağan etmek istiyoruz"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ümraniyespor galibiyetinin ardından kalan 11 maçlarını final olarak gördüklerini belirterek, tüm maçları kazanıp şampiyonluk kupasını Çorum halkına armağan etmek istediklerini ifade etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ümraniyespor maçının ardından, "11 tane final maçımız kaldı. İnşallah bütün maçları kazanıp Çorum halkına kupayı armağan etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, ligin kalan 11 maçından da galibiyetle ayrılarak Çorum halkına şampiyonluk kupasını armağan etmek istediklerini söyledi.

Müsabakasının ilk yarısında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Uçar, "İlk yarı 2 veya 3'ü bulabilirdik. Ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıyla beraber golü bulduktan sonra daha da rahatladık. Bizim için 3 puandı. Takımın başına yeni geldik, bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte hem maç kazanıp hem oyunu oturtmak kolay bir şey değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ama kazanarak devam edeceğiz. Kimseden zaman istemiyoruz. Çünkü ligin boyu kısaldı. 11 tane final maçımız kaldı. İnşallah bütün maçları kazanıp Çorum halkına kupayı armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
