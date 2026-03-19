Haberler

Çorum FK, Iğdır FK'yi yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK'nın Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının uyumundan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, hakem hatalarına da değindi. Takım, Iğdır FK ile yapacağı maça hazırlanıyor ve hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de taraftarlarına kupa hediye etmek istiyor.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımla iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi. Uçar, son maçta yaşanan hakem hatalarıyla ilgili de, "Sahada herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 59 puanla 4. sırada yer alan Çorum FK, 22 Mart'ta karşılaşacağı Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları, Çorum FK Tesisleri'nde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman daha sonra taktiksel çalışmalarla devam etti. Şampiyonluk parolasıyla lige devam eden Çorum FK, Iğdır FK'yı mağlup ederek galibiyet serisini ve puan sıralamasındaki yükselişini devam ettirmek istiyor.

"Ben sahada herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Uğur Uçar, "Gerçekten geldiğimizden beri takımın iyi bir gidişatı var. İyi bir uyum yakaladık. Oyuncular sahada bir aile gibi savaşıyor, mücadele ediyor ve sisteme, taktiğe bağlı kalıyorlar. Bu da sonuca yansıyor. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam eder. Biz sadece onlara ne kadar iyi bir oyuncu grubu olduklarını tekrar hatırlattık ve iyi bir aile ortamı oluşmasını sağladık. Onlar da oyun anlamında verdiğimiz şeylere çok iyi karşılık verdiler. Bu da sahaya yansıdı ve ben de bundan çok mutlu oluyorum. Çorum şehri mutlu oluyorsa biz daha da mutlu oluyoruz. Iğdır'ın sosyal medya paylaşımları var. Tabii bu paylaşımlarla hem hakemler üzerinde hem de kamuoyu üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama biz şuna inanıyoruz. Benim canım yandı diye, önümüzdeki hafta rakibimin canı yansın istemem. Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ancak şunu unutmamak lazım ki bu sahada oyuncular büyük bir emek veriyor, alın teriyle mücadele ediyor. Ben sahada herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum. Oyunun daha fazla oynanmasını, gereksiz faullerle kesilmemesini istiyorum. İnşallah hakemlerimiz daha dikkatli olursa hem daha kaliteli bir oyun ortaya çıkar hem de sadece futbolu konuşuruz" dedi.

Taraftarlara teşekkür eden Uçar, "Taraftarımız bu hafta muhteşemdi. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceklerine inanıyorum. Bize inanmaya devam etsinler. İnşallah biz de onlara kupayı armağan edeceğiz" diye konuştu.

Samudio: "Bir gol, bir asist de çok mutluyum"

Çorum FK'lı Braian Samudio da, "Hocamızın işi gerçekten zor. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Oynayan da oynamayan da sahada rahatlıkla oynayabilecek futbolcular. Bu da hocamız için ayrı bir zorluk ama bu zorluğun üstesinden başarıyla geliyor. Takım olarak çok iyiyiz. Kendi adıma da arkadaşlarım adına da şunu söyleyebilirim; oynayan ya da oynamayan fark etmeksizin, hangimiz sahada olursak olalım performansımızın en iyisini göstermek zorundayız. Bu hafta ben forma şansı buldum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bir gol ve bir asistle katkı sağladım, bu da beni çok mutlu etti. Sizleri her zaman burada görmek istiyoruz ve stadı doldurmanızı bekliyoruz. Çünkü sizler bizim 12. oyuncumuzsunuz. Evimizde her zaman sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizler bizim için çok önemlisiniz ve her zaman statta yerinizi almanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra her maçı kazanabiliriz ve bizim düşüncemiz bu"

Daha sonra konuşan takım oyuncularından Sinan Osmanoğlu ise, "Gerçekten hep birlikte güzel bir hava yakaladık. Şu anda biz sporcular olarak bundan sonra her maçı kazanabiliriz ve bizim düşüncemiz bu. Çünkü bunu hissediyoruz. Bu duygu dışarıdan da hissediliyor, şehirde de hissediliyor. Yönetimimiz, başkanımız, hocalarımız; hep birlikte bunun için çabalıyoruz ve bunu net bir şekilde hissedebiliyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

