Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig Hedefinde Umutlu

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig Hedefinde Umutlu
Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bodrum FK'ya 4-0 kaybettikleri maç sonrası, yaşadıkları zorluklara rağmen takımının Süper Lig'e yükselebileceğine inandığını belirtti. Savunmadaki hatalara dikkat çeken Eroğlu, Bodrum FK'yı da tebrik etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bodrum FK maçı sonrası, "Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama inanıyorum ki Çorum FK sonunda Süper Lig'e yükselecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK, deplasmanda Bodrum FK'ya 4-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, girdikleri yüzde yüz pozisyonlar olduğunu belirterek, savunmadaki sıkıntılar ve bariz hatalardan gol yediklerini söyledi. Eroğlu, "Bugün de ilk golü duran toptan yedik. Bir ara 10 kişi kaldığımızda kalemizde gol gördük. Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama inanıyorum ki Çorum FK sonunda Süper Lig'e yükselecek. Önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, sözlerinin sonunda Bodrum FK'yı da tebrik etti. - MUĞLA

