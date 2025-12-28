Haberler

Hüseyin Eroğlu: "Bizim adımıza beklemediğimiz bir skor oldu"

Çorum FK, Erzurumspor FK'ya 1-0 kaybetti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ve Süper Lig hedeflerinin devam ettiğini vurguladı.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor FK maçının ardından, "Bizim adımıza beklemediğimiz bir skor oldu" dedi.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, " Bizim adımıza beklemediğimiz bir skor oldu. Son üç haftada hem oyun hem de skor anlamında iyi bir performans sergilemiştik. Bugün hava şartları zordu ama bu iki takım için de geçerliydi. Oyun genel anlamda dengeli geçti. İlk yarıda topa sahip olduğumuz bölümlerde pas kalitesini biraz daha artırabilseydik daha verimli olabilirdik. Hem biz hem rakip üretmekte zorlandı. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Daha sonra oyunu dengeledik ama çok fazla üretken olamadık. Üretemediğiniz zaman gol atma şansınız da azalıyor. Rakibimizin çok baskılı bir oyun oynadığını söyleyemem. Kazanmak için coşkumuzu ve enerjimizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Yaptığımız bireysel bir hata sonucunda kalemizde golü gördük. Bu bizi üzdü. Golden sonra oyunu çevirebileceğimiz pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. İlk yarıyı 32 puanla tamamladık. Şimdi önümüzde yeni bir ikinci yarı var. Güçlü bir şekilde devam edip hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz. Çorum FK olarak sezon sonunda Süper Lig'de olacağımızı net bir şekilde söylüyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
