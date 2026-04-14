Çorum FK, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çorum FK, Sivaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig'de 64 puanla 4. sırada bulunan Çorum FK, 36. hafta karşılaşmasında Sivaspor'u konuk edecek. Çorum FK, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başladı. Teknik Direktör Uğur Uçar'ın yönetiminde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın analizini yapan takım daha sonra ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Öte yandan, Bandırmaspor'un Bodrum FK ile 0-0 berabere kalması üzerine bitime 3 hafta kala matematiksel olarak da play-off'a kalmayı garantiledi. - ÇORUM

