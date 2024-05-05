Çorum FK, Şanlıurfaspor ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Landre ve Paixao'nun attığı gollerle skor eşitlendi.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
23. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında savunmadan seken topa Loick Landre hareketlendi. Landre'nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan'ın şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
63. dakikada Emanuel'in şutunda kaleci Hüseyin'in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
87. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre'nin vuruşunda top filelere gitti. 1-1
Hakemler: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loick Landre, Ologo, Ahmet İlhan (Eren dk. 66), Gökhan Karadeniz (Atakan dk. 66), Suat (Marsis dk. 90), Nalepa, Hakan (Sadık Arda dk. 77), Erkan, Ahmet Sağat
Yedekler: Ali, Clement Ansah, Adem, Massis, Süleyman, Sadık Arda, Mustafa Emre
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, İshak, Michel Landel (Adem Eren dk. 62), Paixao, Mehmet, Harris, Fernando Emanuel (Balde dk. 77), Semih Karadeniz, Ümit, Amar Begiç (Cumali dk. 81), Barış Kök
Yedekler: Tokotaev, Bilal, Cumali, Muhammed Enes, Barış Ekincier, Hüseyin, Tolga, Balde, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Landre (dk. 87) (Çorum FK), Paixao (dk. 63) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Kerem, Hakan, Nalepa (Çorum FK) - ÇORUM