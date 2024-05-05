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Çorum FK, Şanlıurfaspor ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Landre ve Paixao'nun attığı gollerle skor eşitlendi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

23. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında savunmadan seken topa Loick Landre hareketlendi. Landre'nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan'ın şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

63. dakikada Emanuel'in şutunda kaleci Hüseyin'in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

87. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre'nin vuruşunda top filelere gitti. 1-1

Hakemler: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loick Landre, Ologo, Ahmet İlhan (Eren dk. 66), Gökhan Karadeniz (Atakan dk. 66), Suat (Marsis dk. 90), Nalepa, Hakan (Sadık Arda dk. 77), Erkan, Ahmet Sağat

Yedekler: Ali, Clement Ansah, Adem, Massis, Süleyman, Sadık Arda, Mustafa Emre

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, İshak, Michel Landel (Adem Eren dk. 62), Paixao, Mehmet, Harris, Fernando Emanuel (Balde dk. 77), Semih Karadeniz, Ümit, Amar Begiç (Cumali dk. 81), Barış Kök

Yedekler: Tokotaev, Bilal, Cumali, Muhammed Enes, Barış Ekincier, Hüseyin, Tolga, Balde, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Landre (dk. 87) (Çorum FK), Paixao (dk. 63) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kerem, Hakan, Nalepa (Çorum FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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