Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Sakaryaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Braian Samudio ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı kazanan Çorum FK, puanını yükseltti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Braian Samudio, ceza sahası içinde buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0
79. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan ile gelişen atakta, bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Oğulcan Çağlayan, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Danijel Aleksic ( Oğulcan Çağlayan dk. 65), Yusuf Erdoğan (Taha İbrahim Rençber dk. 90+5), Pedro Filipe Barbosa Moreira, Braian Samudio (Kerem Kalafat dk. 89), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze (Atakan Akkaynak dk.64)
Yedek oyuncular: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Semih Akyıldız, Hermenegildo da C Paulo Bartolomeu, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Batuhan Çakır (Dimitrios Kolovetsios dk. 65), Sadık Çiftpınar (Rijad Kobiljar dk.46), Lukasz Piotr Zwolinski (Umechi Daniel Akuazaoku dk.75), Emre Demir (Wissam Ben Yedder dk. 75), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Mirza Cihan dk. 90), Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan,
Yedek oyuncular: Yavuz Selim Tantan, Alparslan Demir, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Goller: Braian Samudio (dk. 10), Oğulcan Çağlayan (dk. 79) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Emeka Eze (Çorum FK ), Sadık Çiftpınar, Burak Altıparmak (Sakaryaspor) - ÇORUM