Haberler

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Sakaryaspor: 0

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Sakaryaspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Braian Samudio ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı kazanan Çorum FK, puanını yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Braian Samudio, ceza sahası içinde buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan ile gelişen atakta, bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Oğulcan Çağlayan, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Danijel Aleksic ( Oğulcan Çağlayan dk. 65), Yusuf Erdoğan (Taha İbrahim Rençber dk. 90+5), Pedro Filipe Barbosa Moreira, Braian Samudio (Kerem Kalafat dk. 89), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze (Atakan Akkaynak dk.64)

Yedek oyuncular: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Semih Akyıldız, Hermenegildo da C Paulo Bartolomeu, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Batuhan Çakır (Dimitrios Kolovetsios dk. 65), Sadık Çiftpınar (Rijad Kobiljar dk.46), Lukasz Piotr Zwolinski (Umechi Daniel Akuazaoku dk.75), Emre Demir (Wissam Ben Yedder dk. 75), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Mirza Cihan dk. 90), Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan,

Yedek oyuncular: Yavuz Selim Tantan, Alparslan Demir, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Braian Samudio (dk. 10), Oğulcan Çağlayan (dk. 79) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Emeka Eze (Çorum FK ), Sadık Çiftpınar, Burak Altıparmak (Sakaryaspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Çok öfkeliyiz! Tüm ülkeler arasındaki yerimiz çarpıcı
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
title