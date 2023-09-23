Çorum FK, Sakaryaspor'u 1-0 Yendi
1. Lig ekiplerinden Çorum FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle öne geçen Çorum FK, Nalepa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Yusuf ÇINAR/ÇORUM -
STAT: Çorum Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Fatih Tokail, Buğracan Semercioğlu, Egemen Savran
ÇORUM FK : Ali Türkan- Arda Yılmaztürk, Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz, Murat Yıldırım (Dk.61 Atakan Akkaynak), Nalepa, Suat Kaya (Dk.61 Geraldo), Ahmet İlhan Özek (Dk.68 Gökhan Karadeniz), Eren Aydın (Dk83 Berkay Can Değirmencioğlu)
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, Rajko Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Mikail Okyar (Dk.83 Simon), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk.87 Murat Akpınar), Dino Ndlovu (Dk.73 Del Valle), Odishe Roshi, Kabongo Kasongo
GOL: Dk. 30 Ahmet İlhan Özek (Pen.) (Çorum FK)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Nalepa (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk (Çorum FK), Erdi Dikmen, Del Valle ( Sakaryaspor )
1'inc Lig ekiplerinden Çorum FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.
30'ncu dakikada Çorum FK penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek'in attığı gol ile takımını öne geçirdi: 1-0.
58'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Dino'nun sert şutunu kaleci Ali çıkardı.
64'ncü dakikada Dino'nun kafa vuruşu Çorum FK kalecisi Ali Türkan'ın müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.
77'nci dakikada Hasan Kaya'ya faul yapan Nalepa sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal eden hakem, Nalepa'ya kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Karşılaşmayı Çorum FK 1-0 kazandı.