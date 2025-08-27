Çorum FK'nın Yeni Başkanı Baran Korkmazoğlu Oldu

Çorum Futbol Kulübü'nde, önceki günlerde görevinden ayrılan Oğuzhan Yalçın'ın yerine başkanlık görevine Baran Korkmazoğlu getirildi.

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk 3 maçıyla ismini ilk sıralarda taşıyan Çorum FK'nın yeni başkanının Baran Korkmazoğlu olduğu duyuruldu. Eski kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından başkanlık görevine ikinci başkanlık görevini yürüten Baran Korkmazoğlu getirildi.

Konuyla ilgili Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurunun almış olduğu karar doğrultusunda Arca Çorum Futbol Kulubü başkanlığı görevine Baran Korkmazoğlu getirilmiştir. Aynı yönetim kuru üyeleri görevine devam edecek olup, kulübümüzün birlik ve beraberlik içersinde hedeflerine kararlılıkla yürümesi için çalışmalarını sürdürecektir. Kulübümüzün bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı ve geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına, Baran Korkmazoğlu'nun liderliğinde önemli adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, yeni başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu'na ve yönetim kurulumuza görevlerinde başarılar diliyor, camiamız, taraftarlarımız ve tüm futbol kamuoyuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM