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Çorum FK'nin kamp programı belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, 2026-2027 sezonu öncesi kamp programını açıkladı. Takım, 3 Temmuz'da başlayacak hazırlıklarını Düzce ve Bolu'da üç etap halinde sürdürecek ve 5 hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Hazırlıklarını üç etap halinde sürdürecek Çorum FK, ilk etap kampını 3-17 Temmuz tarihlerinde Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. İkinci etap çalışmaları 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapılacak. Kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.

Kamp döneminde Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta toplam 5 hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının rakipleri ve saatleri ise daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
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