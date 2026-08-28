Haberler

Arca Çorum FK, Cengiz Ünder'i Transfer Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Milli futbolcu, kariyerinde Roma, Leicester City, Marsilya ve LAFC gibi takımlarda oynadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i renklerine kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder ile 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, milli futbolcunun kariyeri hakkında bilgi verilerek, "Cengiz Ünder, futbol altyapısına Bucaspor'da başladı ve gelişimini Altınordu'da sürdürdü. Profesyonel kariyerinde Altınordu ve İstanbul Başakşehir formalarını giyen Ünder, daha sonra İtalya'nın Roma takımına transfer oldu. Kariyerinin devamında İngiltere'de Leicester City, Fransa'da Olimpik Marsilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles FC formaları giyen milli futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarında da yer aldı. Cengiz Ünder, A Milli Takım formasıyla da uluslararası karşılaşmalarda görev yaptı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı

Saatlerdir yanan ilçemizden gelen görüntüler korkunç
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek