Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde son olarak deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK'de iki günlük iznin ardından teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Çorum temsilcisi, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Öte yandan yeni göreve getirilen teknik direktör Uğur Uçar'ın ekibinde yer alacak isimler de açıklandı. Takımda Barış Üzbey ve Utku Yörükoğlu atletik performans antrenörü, Koray Akyüz, Metin İlhan ve Hakan Söyler yardımcı antrenör, Zafer Yılmaz kaleci antrenörü, İsmail Kaya, Ömer Faruk Kırıcı ve Mehmet Aktürk ise analiz antrenörü olarak görev yapacak.