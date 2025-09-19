Çorum FK, ligde ilk kez kaybetti

TFF 1. Lig 6. haftasında İstanbulspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı.

İSTANBULSPOR İKİNCİ YARIDA ZAFERE ULAŞTI

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Çorum FK'nin tek golünü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak ile geldi.

ÇORUM FK İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Çorum FK, bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Çorum FK ise kendi evinde Serikspor'u ağırlayacak.