Haberler

Çorum FK, ligde ilk kez kaybetti

Çorum FK, ligde ilk kez kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti. Çorum FK, bu sezon ilk kez kaybetti.

TFF 1. Lig 6. haftasında İstanbulspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı.

İSTANBULSPOR İKİNCİ YARIDA ZAFERE ULAŞTI

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Çorum FK'nin tek golünü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak ile geldi.

ÇORUM FK İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Çorum FK, bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Çorum FK ise kendi evinde Serikspor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu

Büyük gurur! Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.