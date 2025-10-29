Çorum FK, Kütahyaspor'u 3-0 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Çorum FK, Kütahyaspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Emeka Eze maçta hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Barış Çiçeksoyu
ÇORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa, Kadir Seven, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençber (Dk. 88 Çınar Temir), Atakan Cangöz (Dk. 69 Furkan Çetinkaya), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Yusuf Güzel), Semih Akyıldız, Eren Karadağ, Emeka Friday Eze
KÜTAHYASPOR: Muhammet Özkan, Okan Erdik, Enes Yiğit, Okan Ağrap, Emir Can Çelik (Dk. 64 Abdullah Tazgel), Ahmet Öztürk (DK. 64 Berkan Ünal), Berk Akgönül (Dk. 71 Bora Yağız Aydın), Civan Süer (Dk. 71 Arda Kılıç), Enginalp Yamaç, Yiğit Emir Ekiz (Dk. 87 Alperen Bildik), Embiya Ayyıldız
GOLLER: Dk. 9 (P), Dk. 19 ve Dk. 75 Eze (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Atakan Cangöz, Kerem Kalafat (Çorum FK), Emir Can Çelik (Kütahyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu mücadelesinde Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Kütahyaspor'u 3-0 mağlup etti.
9'uncu dakikada Emeka Eze, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
19'uncu dakikada Eren Karadağ'ın pasıyla buluşan Eze'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sonuçlandı.
75'inci dakikada Taha İbrahim'in pasıyla buluşan Eze, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma 3-0 sonuçlandı.