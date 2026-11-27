Çorum FK, Kocaelispor maçı öncesi Burak Yılmaz yönetiminde taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 4'e 4+4 oyun ve Kocaelispor maçına yönelik taktik çalışmalar yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, ısınmanın ardından 4'e 4+4 oyun çalışmasına geçti. Antrenmanın devamında ise Kocaelispor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı