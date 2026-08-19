Çorum FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Arca Çorum FK, Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde pas ve taktik çalışması yapıldı, yarın idmanla hazırlıklar sürecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, Kasımpaşa maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.
Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA