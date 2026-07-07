Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, takım kaptanı Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Çorum FK, takım kaptanı Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu. Takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir.. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı