Çorum FK, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Burak Çoban ve Sinan Osmanoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca FK Partizan'dan Ibrahim Zubairu'yu kiraladı. Transfer çalışmaları devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Burak Çoban ve Sinan Osmanoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, FK Partizan'da forma giyen Ibrahim Zubairu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'de 32 puanla 6. sırada devre arasına giren Çorum FK, transferlere devam ediyor. Bu kapsamda Çorum FK, Sakaryaspor'la yollarını ayıran Burak Çoban ile Gençlerbirliği'nden ayrılan Sinan Osmanoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çorum temsilcisi, FK Partizan'da forma giyen Ibrahim Zubairu'yu da satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladı.

Çorum FK, Emeka Eze'nin geçici transferi konusunda Sarıyer ile anlaşıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Eze'ye takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan Çorum FK, geçen hafta Eyüpspor'la yolları ayrılan Mame Thiam ve Serdar Gürler ile Göztepe'den ayrılan Ahmed Ildız'ı renklerine bağlamıştı. - ÇORUM

