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Çorum FK, Kabongo Kasongo ile Sözleşmeyi Feshetti

Çorum FK, Kabongo Kasongo ile Sözleşmeyi Feshetti
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Çorum FK, 30 yaşındaki hücum oyuncusu Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çorum FK, Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Çorum FK tarafından yapılan yazılı açıklamada, takım oyuncularından Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çorum FK 30 yaşındaki hücum oyuncusu Kabongo Kasongo ile 19 Temmuz 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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