Çorum FK, Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Irak ekiplerinden Al-Zawraa ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.