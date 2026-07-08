Çorum FK, Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Irak'ın Al-Zawraa takımından ayrılan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Irak ekiplerinden Al-Zawraa ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan