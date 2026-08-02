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Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce’deki Topuk Yaylası’nda başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda başladı.

Çorum FK'nın sezon hazırlıkları devam ediyor. İkinci etap kamp çalışmalarını oynadığı üç hazırlık maçıyla Bolu'da tamamlayan Çorum FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'deki topuk yaylalarında başladı. Kampa Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını 6 Ağustos'a kadar sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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