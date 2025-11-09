Haberler

Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Iğdır FK'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Ferhat Yazgan, Emeka Eze ve Danijel Aleksic'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Iğdır FK'yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Eze'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Yazgan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Gianni Bruno'nun ortasında ceza sahası içinde Mendes'in şutunda top filelere gitti. 1-1

74. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Emeka Eze meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

78. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden Danijel Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sinan Bolat'ın ellerinden kaçan top kaleye gitti. 3-1

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Ömer Tevfik Özkoç, Kerem İlitangil

Çorum FK: İbrahim Sehic, Ferhat Yazgan (Braian Samudio dk. 60), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 60), Oğuz Gürbulak (Joseph Attamah dk. 90+2), Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 62), Oğulcan Çağlayan, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze, Eren Karadağ (Danijel Aleksic dk. 61)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Atakan Akkaynak, Semih Akyıldız, Kadir Seven, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Valentin Eysseric dk. 82), Fofana, Gianni Bruno, Ryan Mendes, Doğan Erdoğan (Fode Koita dk. 82), Gökçan Kaya, Serkan Asan (Ahmet Emin Engin dk. 63), Güray Vural

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Dorin Rotariu, Caner Cavlun, Ali Kaan Güneren, Aaron Suarez, Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Ferhat Yazgan (dk. 23), Emeka Eze (dk. 74 pen.), Danijel Aleksic (dk. 78) (Çorum FK), Ryan Mendes (dk. 29) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Pedrinho, Erkan Kaş, Emeka Eze (Çorum FK), Gianni Bruno, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan, Alperen Selvi, Güray Vural (Iğdır FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.