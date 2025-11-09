Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Iğdır FK'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Ferhat Yazgan, Emeka Eze ve Danijel Aleksic'ten geldi.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Eze'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Yazgan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Gianni Bruno'nun ortasında ceza sahası içinde Mendes'in şutunda top filelere gitti. 1-1
74. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Emeka Eze meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
78. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden Danijel Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sinan Bolat'ın ellerinden kaçan top kaleye gitti. 3-1
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Ömer Tevfik Özkoç, Kerem İlitangil
Çorum FK: İbrahim Sehic, Ferhat Yazgan (Braian Samudio dk. 60), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 60), Oğuz Gürbulak (Joseph Attamah dk. 90+2), Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 62), Oğulcan Çağlayan, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze, Eren Karadağ (Danijel Aleksic dk. 61)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Atakan Akkaynak, Semih Akyıldız, Kadir Seven, Atakan Cangöz
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Valentin Eysseric dk. 82), Fofana, Gianni Bruno, Ryan Mendes, Doğan Erdoğan (Fode Koita dk. 82), Gökçan Kaya, Serkan Asan (Ahmet Emin Engin dk. 63), Güray Vural
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Dorin Rotariu, Caner Cavlun, Ali Kaan Güneren, Aaron Suarez, Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Ferhat Yazgan (dk. 23), Emeka Eze (dk. 74 pen.), Danijel Aleksic (dk. 78) (Çorum FK), Ryan Mendes (dk. 29) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Pedrinho, Erkan Kaş, Emeka Eze (Çorum FK), Gianni Bruno, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan, Alperen Selvi, Güray Vural (Iğdır FK) - ÇORUM