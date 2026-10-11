Çorum FK, Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanarak 7. haftada 3 puanı aldı

Çorum Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-0'lık net bir skorla galibiyet aldıklarını söyledi.

Çorum Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, zorlu bir deplasmanda farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çayır, "Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Gaziantep deplasmanında oynamak kolay değil. Çok iyi oyunculara sahipler, çok iyi bir takımlar. Maçın başından itibaren biz iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar planladığımız oyunu oynadık. Farklı bir savunma şekliyle sahaya çıktı. Farklı hücum opsiyonları kullandık. Net bir skorla galip geldik. Oyuncular hocamızın oyun felsefesine inandı ve karşılığını da bugün sahada aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı