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Çorum FK, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Çorum FK, Galatasaray maçına hazırlanıyor
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Arca Çorum FK, Süper Lig açılış maçında 14 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşması için teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenman yaptı. Pas, dar alan oyunu ve koşu çalışmalarıyla devam eden hazırlıklar yarın sürecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunuyla devam eden idman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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