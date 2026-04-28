Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 37. haftasında deplasmanda konuk olduğu Sakaryaspor'u 4-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 1 gün iznin yaptıktan sonra teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Salonda aktivasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top çalma ve dar alan oyun çalışmalarıyla devam eden antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.