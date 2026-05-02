Çorum FK-Erzurumspor FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Erzurum spor FK ile 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Lig boyu devam eden hastalığımız bugün de devam etti. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselmeyi başaran Erzurum spor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını belirten Uçar, "Maçta 1-0 da öne geçtik. Lig boyu devam eden hastalığımız bugün de devam etti. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Şanssız bir penaltı golüyle de bugün sahadan berabere ayrıldık." diye konuştu.

Uçar, geçmişi geride bırakıp play-off'a odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

Erzurum spor FK cephesi

Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise şampiyonluk kutlamalarından dolayı ligin son maçı için bir antrenman yapabildiklerini, 5 futbolcunun da eksik olduğunu dile getirdi.

İki hafta önce şampiyon olduklarını ve ligin kaderine etki etmek istemediklerini vurgulayan Özbalta, "Bunu biz geçen hafta Bandırma spor maçında da söyledik. Bizim için içeride oynadığımız müsabaka son derece önemliydi. Çünkü içeride de hiç kaybetmemiştik. Diğer taraftan da hem Bandırma takımının hem Keçiörengücü'nün ve Manisa'nın play-off'a kalma iddiaları devam ediyordu. Bu anlamda bir nebze spor kamuoyuna güven aşılayabildiysek bizim için çok çok gurur verici bir tablo. Bütün takımlar bunu yapmaya çalışıyor. Ben bugünkü skorlara baktığımızda, geçen hafta Bodrum takımının 5. dakikada 10 kişi kalıp karşılaşmanın son dakikasına kadar maçı bırakmaması... Çok steril, tertemiz bir lig oldu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Çorum FK'nin de 3'üncü olma ihtimalinin bulunduğunu bildiklerini aktaran Özbalta, "Onlar da play off'a hazırlanıyor. Hem bizim hem de play-off'ta mücadele edecek Çorum FK için oyuncuların sağlığı çok çok önemliydi. Bugün Allah'a şükürler olsun hiçbir şey olmadan, kazasız, tertemiz bir şekilde ligi bitirdik. Bizim için tabii gurur verici bir tablo ama artık gelecek senenin hesaplarını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon çalıştırdığı Çorum FK ile play-off turuna yükseldiklerini hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Çorum FK'de çok güzel günlerim geçti. Play-off oynadık ama kısmetimiz yoktu. Deplasmandaki Bodrum FK maçında penaltılarda kaybettiğimiz bir serüvenimiz vardı ki orada talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Allah'a şükürler olsun bu sene Bodrum'da bize Rabbim garantilemeyi nasip etti. Kupa kaldırmayı nasip etti."

Özbalta, Çorum FK'ye play-off'ta başarı dileklerini iletti.