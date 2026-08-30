Çorum FK, Ermin Mahmic'i Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 21 yaşındaki Bosna Hersekli on numara Ermin Mahmic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyük kulüplerin de transfer listesinde olan Mahmic, kırmızı-siyahlı formayı giyecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 21 yaşındaki on numara oyuncusu Ermin Mahmic'i renklerine bağladığını duyurdu.
Çorum FK, FC Slovan Liberec ile anlaşarak Ermin Mahmic'i renklerine bağladı. Bundesliga, Premiership, Ligue 1 ve Serie A'da yer alan önemli kulüplerden transfer talepleri Bosna Hersekli Ermin Mahmic, Çorum FK ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ermin Mahmic'e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı